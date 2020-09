La Milano Fashion Week diventa un’operazione catartica | le maison italiane fotografano le ferite di una società che sta cambiando pelle per sopravvivere

Leggi su domanipress

(Di martedì 29 settembre 2020) Lo scrittore pakistano Mohsin Hamid ha scritto: “Nonostante sia tradizionalmente associato con la fine dell’estate e l’imminente arrivo dell’autunno, settembre a me è sempre parso un mese di inizi, una sorta di primavera”. Quest’anno più che mai ci auguriamo tutti che settembre sia l’incipit di un capitolo bianco, dedicato alla scoperta di quella nuova normalità di cui tanto retoricamente si parla, ma che concretamente ancora ci sfugge. Diciamo che, per il momento, l’Italia incredibilmente non se la sta cavando affatto male. Gli uffici si stanno ripopolando, le scuole stanno riaprendo e sulla cartina dello stivale non si vedono zone rosse . Naturalmente per riappropriarsi di una parvenza di normalità, l’Italia (e soprattutto) non poteva rinunciare all’evento che ha fatto del ...