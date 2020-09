‘La Juventus ha violato le norme dell’Onu’: nuova grana per i bianconeri (Di martedì 29 settembre 2020) La Juventus avrebbe violato le disposizioni dell’ONU per quanto riguarda la cessione di Han Kwang-Son all’Al-Duahil. Mentre ancora resta da fare luce sul caso dell’esame di italiano di Luis Suarez, la Juventus deve fare i conti con l’accusa di aver violato le norme dell’Onu nella trattativa per la cessione di Han Kwang-Son all’Al-Duahil. L’Equipe, la Juventus ha violato le regole dell’ONU Proviamo a fare luce. Il caso contestato è quello della cessione di Han Kwang-Son, attaccante che ha vestito la maglia del Cagliari e quella del Perugia prima di approdare alla Juventus Under 23. Come riferito dal L’Equipe, nel mirino dell’Onu è finita la trattativa per la ... Leggi su newsmondo (Di martedì 29 settembre 2020) Laavrebbele disposizioni dell’ONU per quanto riguarda la cessione di Han Kwang-Son all’Al-Duahil. Mentre ancora resta da fare luce sul caso dell’esame di italiano di Luis Suarez, ladeve fare i conti con l’accusa di averledell’Onu nella trattativa per la cessione di Han Kwang-Son all’Al-Duahil. L’Equipe, lahale regole dell’ONU Proviamo a fare luce. Il caso contestato è quello della cessione di Han Kwang-Son, attaccante che ha vestito la maglia del Cagliari e quella del Perugia prima di approdare allaUnder 23. Come riferito dal L’Equipe, nel mirino dell’Onu è finita la trattativa per la ...

