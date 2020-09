La Juventus di Pirlo: un progetto che ha futuro (Di martedì 29 settembre 2020) Il progetto della Juventus di Pirlo è molto chiaro già dopo solo due gare di Serie A. Nonostante il pareggio (immeritato) contro una grande Roma, il tecnico dei bianconeri esce dall’Olimpico non solo con un punto d’oro vista l’inferiorità numerica, ma anche con delle indicazioni ben chiare. I primi 70’ della Juventus sono stati chiaramente sottotono rispetto alla prima gara contro la Sampdoria, ma nonostante questi alcuni spunti importanti possiamo identificarli. Il progetto Pirlo della Juventus La pressione e la riaggressione una volta persa palla (su cui Pirlo batte molto) si sta vedendo con continuità e da parte di tutti gli interpreti, cosa che l’anno scorso capitava molto raramente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Ildelladiè molto chiaro già dopo solo due gare di Serie A. Nonostante il pareggio (immeritato) contro una grande Roma, il tecnico dei bianconeri esce dall’Olimpico non solo con un punto d’oro vista l’inferiorità numerica, ma anche con delle indicazioni ben chiare. I primi 70’ dellasono stati chiaramente sottotono rispetto alla prima gara contro la Sampdoria, ma nonostante questi alcuni spunti importanti possiamo identificarli. IldellaLa pressione e la riaggressione una volta persa palla (su cuibatte molto) si sta vedendo con continuità e da parte di tutti gli interpreti, cosa che l’anno scorso capitava molto raramente ...

ZZiliani : Del Piero collegato al Club di Sky sta distruggendo la Juventus di Pirlo. Delle due l’una: A) non lo vedremo più al… - forumJuventus : Ronaldo post #RomaJuve: 'Un punto guadagnato. Con Pirlo la squadra è più contenta, lavora sorridendo'??… - tuttosport : '#Pirlo con 11 allenamenti veri, cosa vi aspettavate? E ascoltate #CR7' | ?? di Guido Vaciago - TheMattDP10 : [IL COLPACCIO SARÀ LUI???] | PRIMA OFFERTA DELLA JUVENTUS PER LUI!!! ARR... - cn1926it : #Juventus, ultimo tentativo per #Chiesa. Possibile prestito con obbligo di riscatto: i dettagli -