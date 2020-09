La gaffe di Boris Johnson sulle restrizioni nel nord della Gran Bretagna | spiega la legge sbagliata L’opposizione | “Incompetente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) Nuoveneldell’Inghilterra, investita da un’ondata di nuovi casi che preoccupa il governo e mette a dura prova la tenuta del sistema sanitario: da domani sarà vietato legalmente qualunque raduno privato e non lavorativo fra persone che non vivano nella stessa casa, con multe rafforzate in caso di violazioni. Ma quello che ha più colpito i cronisti è stata ladel premier britannico, che perrla ha fatto riferimento a un’altra norma in vigore nel Paese, la cosiddetta regola dei sei: nel resto dell’Inghilterra sono invece possibili incontri fino a un massimo di 6 persone anche se non abitano insieme. Le due leggi prevedono cose opposte: mentre nel Paese ci si può incontrare tra amici, colleghi o ...