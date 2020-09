La doppietta, l’Inter e il pericolo Lukaku: Caldirola si racconta (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl suo urlo è in bella mostra da giorni sui quotidiani d’Italia. E non solo, perché “crazy”, “wonderful” e “magic” sono solo alcuni degli aggettivi inglesi che hanno accompagnato l’immagine dell’esultanza dopo il gol del 2-2 realizzato contro la Sampdoria. Di chi parliamo? Non c’è neanche bisogno di specificarlo. Luca Caldirola, 29 anni, doppietta al debutto in serie A e miglior giocatore di giornata. Gongolano Inzaghi, Foggia, Vigorito e chi lo ha acquistato al Fantacalcio. Perché si può dire senza tema di smentita che “the wall” sabato pomeriggio abbia fatto le fortune di molti, non solo del Benevento e dei suoi tifosi. Domani pomeriggio per uno degli assi della Strega sarà il turno di un incrocio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl suo urlo è in bella mostra da giorni sui quotidiani d’Italia. E non solo, perché “crazy”, “wonderful” e “magic” sono solo alcuni degli aggettivi inglesi che hanno accompagnato l’immagine dell’esultanza dopo il gol del 2-2 realizzato contro la Sampdoria. Di chi parliamo? Non c’è neanche bisogno di specificarlo. Luca, 29 anni,al debutto in serie A e miglior giocatore di giornata. Gongolano Inzaghi, Foggia, Vigorito e chi lo ha acquistato al Fantacalcio. Perché si può dire senza tema di smentita che “the wall” sabato pomeriggio abbia fatto le fortune di molti, non solo del Benevento e dei suoi tifosi. Domani pomeriggio per uno degli assi della Strega sarà il turno di un incrocio ...

AMasterPotato : Qualche anno fa, passammo in vantaggio con l'Inter, la ribaltarono sul 2-1, ripassammo in vantaggio sul 3-2 e poi d… - laMafiaalamesa : Quanto deve esser stata dura cancellare il post del 2 a 3 col 2 sbarrato ed al suo posto il 4 con doppietta di Mess… - sportli26181512 : Caldirola dalla Germania alla B. E a 29 anni che debutto in A: 'La mia prima doppietta!': Caldirola dalla Germania… - SOSFanta : Prima presenza in carriera in #SerieA. Aveva una sola presenza in Champions con l’Inter. Segna una doppietta a Ma… - NuovoSodo : E dopo l'assist del magnifico Candreva ecco la doppietta di Caldirola. Inter sempre peggio -