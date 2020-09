La Camorra dietro i ristoranti del centro di Roma: 13 arresti (Di martedì 29 settembre 2020) A Roma sono stati 13 gli arresti legati alla gestione di ristoranti utilizzati per il riciclaggio di soldi provenienti dalla Camorra. In carcere i capi del clan Moccia. Un’indagine dei carabinieri che si estende tra le province di Roma e Napoli avrebbe portato alla luce la realtà nascosta dietro la gestione di ristoranti presenti nel … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020) Asono stati 13 glilegati alla gestione diutilizzati per il riciclaggio di soldi provenienti dalla. In carcere i capi del clan Moccia. Un’indagine dei carabinieri che si estende tra le province die Napoli avrebbe portato alla luce la realtà nascostala gestione dipresenti nel … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Alessan14401250 : @MinutemanItaly Non è pazzo, ce la camorra dietro, deve finire di rilevare bar e alberghi ,e prendere altri milioni di euro da lock down - Duttale : @METRO_POLITANS @LuigiSansone aspetta un tifoso del napoli che parla di una indagine per bagarinaggio! mica ce ne s… - Scaccabaro : RT @dieguida: A Maria Franco il Premio Giancarlo Siani 2020 per il libro 'Dietro l'angolo c'è ancora strada. Per un lessico Nisidiano' (Gui… - sc_salvatore : Queste cacche Napolesi,che si perdono i boss di camorra dietro la porte del San Paolo, a chi vogliono fare la moral… - dieguida : A Maria Franco il Premio Giancarlo Siani 2020 per il libro 'Dietro l'angolo c'è ancora strada. Per un lessico Nisid… -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra dietro La guerra alla camorra ora passa da villa Adele: Il Mattino nel bene confiscato ai clan Il Mattino La Camorra dietro i ristoranti del centro di Roma: 13 arresti

A Roma sono stati 13 gli arresti legati alla gestione di ristoranti utilizzati per il riciclaggio di soldi. In carcere i capi del clan Moccia.

Camorra, 13 arresti a Roma: ristoranti in centro gestiti dal clan Moccia

Sequestrati beni per 4 milioni: estorsioni con metodo mafioso e il reimpiego di capitali illeciti in investimenti immobiliari e auto di lusso, sempre attraverso intestazioni fittizie ...

A Roma sono stati 13 gli arresti legati alla gestione di ristoranti utilizzati per il riciclaggio di soldi. In carcere i capi del clan Moccia.Sequestrati beni per 4 milioni: estorsioni con metodo mafioso e il reimpiego di capitali illeciti in investimenti immobiliari e auto di lusso, sempre attraverso intestazioni fittizie ...