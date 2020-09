La Camorra a Roma: ristoranti al centro, estorsioni, immobili e auto di lusso. Blitz dei Carabinieri, presi due ‘boss’ (Di martedì 29 settembre 2020) Dalle prime luci dell’alba, nelle province di Roma e Napoli, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coadiuvati dai Comandi dell’Arma territorialmente competenti, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 13 persone, indagate a vario titolo per i reati di estorsione e fittizia intestazione di beni, aggravati dal metodo mafioso, nonché esercizio abusivo del credito. Tra i destinatari dell’ordinanza anche Angelo e Luigi Moccia, capi dell’omonimo clan camorristico. Camorra a Roma: le indagini L’indagine dei Carabinieri, avviata nel 2017, poco tempo dopo la scarcerazione di Angelo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 settembre 2020) Dalle prime luci dell’alba, nelle province die Napoli, idel Nucleo Investigativo di, coadiuvati dai Comandi dell’Arma territorialmente competenti, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 13 persone, indagate a vario titolo per i reati di estorsione e fittizia intestazione di beni, aggravati dal metodo mafioso, nonché esercizio abusivo del credito. Tra i destinatari dell’ordinanza anche Angelo e Luigi Moccia, capi dell’omonimo clan camorristico.: le indagini L’indagine dei, avviata nel 2017, poco tempo dopo la scarcerazione di Angelo ...

