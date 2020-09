La bomba delle tasse su Trump Biden | Paga meno di un prof

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 29 settembre 2020) Valeria Robecco L'inchiesta mette in difficoltà il presidente. Che passa al contrattacco: "Dossier pieno di grossolane inesatezze" Puntuale come unaad orologeria, uno scoop del New York Times infiamma il rush finale della campagna elettorale americana adi 48 ore dal primo dibattito televisivo tra Donalde Joe. Secondo le rivelazioni del quotidiano newyorkese, il presidente non hatofederali sul reddito per al10 degli ultimi 15 anni grazie al fatto di riportare molte più perdite rispetto alle somme guadagnate. E nel 2016 e 2017 ha sborsato solo 750 dollari per ciascun anno. Dalle informazioni sulle dichiarazioni fiscali fatte negli ultimi 20 anni da The Donald - si spiega - emerge che avrebbe centinaia di ...