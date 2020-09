Kuwait in lutto, morto l’emiro Sheikh Sabah: aveva 91 anni (Di martedì 29 settembre 2020) L’emiro del Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah è morto all’età di 91 anni. Lo annuncia la televisione di Stato interrompendo le trasmissioni Lo sceicco Sabah al-Ahmad al-Sabah, emiro del Kuwait, ovvero capo di stato del paese, è deceduto all’età di 91 anni. A dare la notizia sono stati i media statali Kuwaitiani. La televisione di stato lo ha annunciato interropendo le trasmissioni trasmettendo i versi del corano. Alla guida dell’emirato dovrebbe succedergli il fratello e principe ereditario, Nawaf al-Ahmad, di 83 anni. Lo scorso luglio l’emiro si era trasferito negli Stati Uniti a seguito di un intervento chirurgico ... Leggi su zon (Di martedì 29 settembre 2020) L’emiro delal-Ahmad al-all’età di 91. Lo annuncia la televisione di Stato interrompendo le trasmissioni Lo sceiccoal-Ahmad al-, emiro del, ovvero capo di stato del paese, è deceduto all’età di 91. A dare la notizia sono stati i media stataliiani. La televisione di stato lo ha annunciato interropendo le trasmissioni trasmettendo i versi del corano. Alla guida dell’emirato dovrebbe succedergli il fratello e principe ereditario, Nawaf al-Ahmad, di 83. Lo scorso luglio l’emiro si era trasferito negli Stati Uniti a seguito di un intervento chirurgico ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #kuwait in lutto, morto l'#emiro Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah: aveva 91 anni - Enrico_Liano : RT @ilmessaggeroit: #kuwait in lutto, morto l'#emiro Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah: aveva 91 anni - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: #kuwait in lutto, morto l'#emiro Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah: aveva 91 anni - ilmessaggeroit : #kuwait in lutto, morto l'#emiro Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah: aveva 91 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Kuwait lutto Kuwait in lutto, morto l'emiro Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah: aveva 91 anni Il Messaggero Kuwait in lutto, morto l'emiro Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah: aveva 91 anni

L'emiro del Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah è morto all'età di 91 anni. Lo annuncia la televisione di Stato interrompendo le trasmissioni, trasmettendo versetti del ...

L'emiro del Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah è morto all'età di 91 anni. Lo annuncia la televisione di Stato interrompendo le trasmissioni, trasmettendo versetti del ...