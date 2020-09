Komi can’t communicate, la commedia scolastica che ha conquistato Giappone e Usa (Di martedì 29 settembre 2020) “Komi, qual è il tuo sogno?Avere 100 amici. Ti prego non ridere.Allora io sarò il tuo primo amico e poi ti aiuterò a trovare gli altri99.” Il 30 settembre arriva in Italia Komi Can’t communicate, manga scritto e disegnato da Tomohito Oda, serializzato sul settimanale Weekly Shonen Sunday di Shogakukan, molto atteso in Italia. Shouko Komi è davvero bellissima, tanto che l’intera scuola superiore Itan si volta al suo passaggio: il suo atteggiamento scostante la rende ancora più affascinante agli occhi dei suoi compagni, che considerandola inaccessibile si tengono a distanza. La verità che si nasconde dietro i suoi modi solo apparentemente altezzosi però è un serio disturbo della comunicazione: ogni volta che ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 settembre 2020) “, qual è il tuo sogno?Avere 100 amici. Ti prego non ridere.Allora io sarò il tuo primo amico e poi ti aiuterò a trovare gli altri99.” Il 30 settembre arriva in ItaliaCan’t, manga scritto e disegnato da Tomohito Oda, serializzato sul settimanale Weekly Shonen Sunday di Shogakukan, molto atteso in Italia. Shoukoè davvero bellissima, tanto che l’intera scuola superiore Itan si volta al suo passaggio: il suo atteggiamento scostante la rende ancora più affascinante agli occhi dei suoi compagni, che considerandola inaccessibile si tengono a distanza. La verità che si nasconde dietro i suoi modi solo apparentemente altezzosi però è un serio disturbo della comunicazione: ogni volta che ...

