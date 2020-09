Juventus, no al Valencia per Rugani: respinta la prima offerta (Di martedì 29 settembre 2020) La Juventus ha respinto l’offerta del Valencia per Rugani: il difensore classe ’94 è ai margini del progetto bianconero La Juventus ha respinto la prima offerta del Valencia per il difensore Daniele Rugani, ormai considerato ai margini del progetto tecnico di Andrea Pirlo. Come riportato da Sky Sport, la proposta di prestito secco con indennizzo legato ad alcuni bonus non ha soddisfatto le richieste del club bianconero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Laha respinto l’delper: il difensore classe ’94 è ai margini del progetto bianconero Laha respinto ladelper il difensore Daniele, ormai considerato ai margini del progetto tecnico di Andrea Pirlo. Come riportato da Sky Sport, la proposta di prestito secco con indennizzo legato ad alcuni bonus non ha soddisfatto le richieste del club bianconero. Leggi su Calcionews24.com

