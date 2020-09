Juventus-Napoli, il virologo Portella: “Opportuno rinviare la partita” (Di martedì 29 settembre 2020) La partita di domenica sera tra Napoli e Genoa ha scoperchiato il famoso vaso di Pandora. Infatti, nelle ore successive si è scoperto che oltre ai casi positivi al Covid-19 di Schone e di Perin, altri 14 giocatori rossoblù sono risultati positivi al tampone. Un fatto che ha messo in allerta tutto il sistema calcio italiano. Nonostante tutto, per il momento il rischio concreto del rinvio della prossima giornata di campionato sembrerebbe scongiurato. Ciò non toglie che la situazione sarebbe comunque sotto la lente d’ingrandimento e potrebbero essere rimandate solamente le gare che vedono impegnate Genoa e Napoli. La questione pone a serio rischio lo svolgimento del big match tra i partenopei e la Juventus. La decisione finale verrà presa nel corso della settimana, con sabato giorno decisivo. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) La partita di domenica sera trae Genoa ha scoperchiato il famoso vaso di Pandora. Infatti, nelle ore successive si è scoperto che oltre ai casi positivi al Covid-19 di Schone e di Perin, altri 14 giocatori rossoblù sono risultati positivi al tampone. Un fatto che ha messo in allerta tutto il sistema calcio italiano. Nonostante tutto, per il momento il rischio concreto del rinvio della prossima giornata di campionato sembrerebbe scongiurato. Ciò non toglie che la situazione sarebbe comunque sotto la lente d’ingrandimento e potrebbero essere rimandate solamente le gare che vedono impegnate Genoa e. La questione pone a serio rischio lo svolgimento del big match tra i partenopei e la. La decisione finale verrà presa nel corso della settimana, con sabato giorno decisivo. LEGGI ...

ZZiliani : COVID GENOA. Non bastasse la normale preoccupazione, si aggiunge quella degli ultimi minuti trascorsi fra litigi, c… - ZZiliani : Okay, forse il Genoa ha contagiato il Napoli. Ma giù le mani da Juventus-Napoli (3^). Al massimo si contagia la Juv… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro per Insigne: un mese di stop, niente Juventus-… - gazz_rossonera : Juventus-Napoli, Sconcerti a sorpresa: “Elmas non giocherà. Out (forse… - ilnapolionline : Pistocchi: 'Juve? Il Napoli se la può giocare, la squadra corre' - -