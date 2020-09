Juventus Napoli, il medico partenopeo: “Difficile organizzare la trasferta” (Di martedì 29 settembre 2020) La partita tra Juventus e Napoli rischia realmente di slittare dopo i casi di Coronavirus che il Genoa ha ufficializzato ieri. Vincenzo Mirone, professore di Urologia nell’Università Federico II, responsabile scientifico degli screening covid19 per lo staff ed i giocatori del Napoli, ha parlato tramite i microfoni di Radio Marte delle difficoltà organizzative circa il match di domenica. Juventus Napoli: le parole del medico “L’attenzione è massima e con le risposte del secondo tampone attese sabato sarà difficile organizzare la trasferta in casa della Juventus. Leggi anche:Juventus, nuova accusa: violate le norme Onu contro la Corea, i dettagli La preoccupazione è notevole, durante ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 settembre 2020) La partita trarischia realmente di slittare dopo i casi di Coronavirus che il Genoa ha ufficializzato ieri. Vincenzo Mirone, professore di Urologia nell’Università Federico II, responsabile scientifico degli screening covid19 per lo staff ed i giocatori del, ha parlato tramite i microfoni di Radio Marte delle difficoltà organizzative circa il match di domenica.: le parole del“L’attenzione è massima e con le risposte del secondo tampone attese sabato sarà difficilela trasferta in casa della. Leggi anche:, nuova accusa: violate le norme Onu contro la Corea, i dettagli La preoccupazione è notevole, durante ...

ZZiliani : COVID GENOA. Non bastasse la normale preoccupazione, si aggiunge quella degli ultimi minuti trascorsi fra litigi, c… - ZZiliani : Okay, forse il Genoa ha contagiato il Napoli. Ma giù le mani da Juventus-Napoli (3^). Al massimo si contagia la Juv… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro per Insigne: un mese di stop, niente Juventus-… - BlackAntony09 : Se volete aiutarmi e ricevere i 40€ inserite il codice 732DC1 . Se conoscete hype sapete come funziona. Per altre i… - Cris_Clio : RT @AgelloMarco: E' molto semplice Napoli con positivi ? NE VA DELLA CORRETTEZZA DEL CAMPIONATO, DELLA SALUTE DEI CALCIATORI Juventus co… -