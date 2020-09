Juventus-Napoli, caos dopo il Genoa: la Lega valuta il rinvio (Di martedì 29 settembre 2020) Un nuovo caos si abbatte sulla Serie A. La notizia dei numerosi casi di positività al Coronavirus spaventa la Lega, che sta valutando un eventuale rinvio già per il big match Juventus-Napoli di domenica sera. Il motivo è Legato ai successivi 12 casi registrati tra staff e calciatori nel Genoa, dopo Perin e Schone, nella serata di ieri. La squadra ligure ha affrontato il Napoli al San Paolo proprio domenica scorsa, perdendo 6-0 e i contatti con i giocatori azzurri durante la partita mettono in allerta entrambe le società, nonché la Juventus prossima avversaria dei partenopei. Diventa difficile pensare ad un normale svolgimento del match e secondo ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) Un nuovosi abbatte sulla Serie A. La notizia dei numerosi casi di positività al Coronavirus spaventa la, che stando un eventualegià per il big matchdi domenica sera. Il motivo èto ai successivi 12 casi registrati tra staff e calciatori nelPerin e Schone, nella serata di ieri. La squadra ligure ha affrontato ilal San Paolo proprio domenica scorsa, perdendo 6-0 e i contatti con i giocatori azzurri durante la partita mettono in allerta entrambe le società, nonché laprossima avversaria dei partenopei. Diventa difficile pensare ad un normale svolgimento del match e secondo ...

ZZiliani : COVID GENOA. Non bastasse la normale preoccupazione, si aggiunge quella degli ultimi minuti trascorsi fra litigi, c… - ZZiliani : Okay, forse il Genoa ha contagiato il Napoli. Ma giù le mani da Juventus-Napoli (3^). Al massimo si contagia la Juv… - mirkocalemme : #Roma e #Napoli hanno tentato di riaprire in extremis l'affare #Dzeko - #Milik, ma la #Juventus ha scelto #Morata :… - dinny_costa : Ci tenevo a sottolineare che Genoa e Napoli sono gemellate da sempre No perché leggo di covid nel “pacchetto Pelle… - NCN_it : #Coronavirus nel #Genoa, a rischio #JuventusNapoli. Rispunta l'idea play-off -