Juventus, la cessione di Han in Qatar fa discutere: interviene l'Onu (Di martedì 29 settembre 2020) La Juventus sta attraversando un periodo piuttosto travagliato, non solo da un punto di vista meramente calcistico, ma anche legale. Infatti, nonostante siano state momentaneamente sospese le indagini relative al caso Suarez, possibili coinvolgimenti di tesserati bianconeri nell'ambito dell'esame truccato porterebbe a delle sanzioni che potrebbero essere molto severe. Ma in casa Juventus, non si discuterebbe solamente della vicenda riguardante il Pistolero dell'Atletico Madrid. Lo scorso anno, il club torinese aveva ingaggiato dal Cagliari l'attaccante nordcoreano Kwang-Song Han, per poi cederlo nel mese di gennaio 2020 in Qatar all'Al-Duhail. In merito a questo trasferimento, risulterebbe un fascicolo d'indagine attuato dall'Onu.

