Juventus, Biasin duro: "Pirlo ha sbagliato. Come attaccante dico…" (Di martedì 29 settembre 2020) Un bicchiere mezzo vuoto. Sarebbe questa la visione di molti giornalisti ed opinionisti sportivi in merito al pareggio tra Juventus e Roma. Discutendo dal punto di vista bianconero, il punticino strappato all'Olimpico durante la seconda giornata di Serie A non sarebbe teoricamente da buttare, poiché si parla comunque di un campo e di una formazione ostica da superare. Ma sarebbe proprio in merito alla qualità del gioco che la squadra di Pirlo avrebbe fortemente deluso. Questo aspetto della Vecchia Signora sembra essere stato ereditato dall'era Sarri e non lascia ben sperare per le partite future, soprattutto per la prossima complicata sfida contro il Napoli. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, affondo di Ronaldo: Real Madrid e Barcellona a bocca asciutta? LEGGI ANCHE: Mercato Juve, 7 giorni per accontentare Pirlo: i nomi caldi Edin Dzeko, ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Biasin Biasin: «Pirlo ha sbagliato con la Roma. Dzeko meglio di Morata» Juventus News 24 Juventus, Bonucci: "Dovevamo fare meglio ma abbiamo mostrato carattere"

"Potevamo e dovevamo fare meglio ma importante era dimostrare il carattere per recuperare una partita difficile. Guardiamo avanti",.

FOTO - La Juventus frena sul campo della Roma: 2-2. Le immagini più belle del match

Frenata per la Juventus in Serie A. Dopo la vittoria all’esordio contro la Sampdoria, la formazione allenata da Andrea Pirlo non va oltre il 2-2.

