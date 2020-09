Juve Stabia | i convocati di Padalino | cinque assenti nella sfida di Coppa Italia

(Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, il tecnico Pasqualeha reso nota la lista dei 20 calciatoriper il match Pisa-, valevole per il 2° turno di, in programma domani, mercoledì 30 settembre 2020, con inizio alle ore 15 presso l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani’ di Pisa. Portieri: Lazzari, Tomei. Difensori: Allievi, Codromaz, Oliva, Rizzo, Sigismondo, Todisco, Troest, Tufano. Centrocampisti: Berardocco, Grimaldi, Guarracino, Scaccabarozzi, Selvaggio. Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Golfo, Romero, Stoecklin. Indisponibili: Esposito, Lia, Maresca, Mastalli, Russo. Squalificati: ...

