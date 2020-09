Juve | cambio di ruolo in FCA per Andrea Agnelli | è ufficiale

(Di martedì 29 settembre 2020) Il presidente del club bianconero, insieme a John Elkann, entrerà a far parte del CdA di Stellantis, gruppo che nascerà dalla fusione di FCA e Peugeot

Maggico7 : @mikelelomb @fabio200908 Esatto, credo che la juve abbia proprio esigenze di fasce in questo momento. Uno offensivo… - proudofmascolo : RT @7Robymar: La polemica sui 5 cambi svanirà magicamente quando la Juve vincerà una partita con gol del quinto cambio. Lì tornerà ad esser… - dukeonyx57 : @danielelozzi Cambio #Santon con #BrunoPeres? Subito goal #Juve, senza un marcatore fisico a saltare, cambiato con… - Chivas01233895 : RT @Marco_Piso_71: @lo_360 @Chivas01233895 @LeonettiFrank Campionato 2000/2001. Nr. Max di 5 extracomunitari, Recoba era il 6°, passaporti… - GarboeK : RT @7Robymar: La polemica sui 5 cambi svanirà magicamente quando la Juve vincerà una partita con gol del quinto cambio. Lì tornerà ad esser… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve cambio

Giallorossi.net

C'è un movimento "dirigenziale" che riguarda la Juve, anche se non direttamente. Il suo presidente Andrea Agnelli (visto ieri a Casa Milan per discutere dei diritti tv per il calcio italiano), entrerà ...Andrea Agnelli si è presentato a casa Milan . Al presidente della Juve si è poi aggiunto Steven Zhang, presidente dell'Inter.