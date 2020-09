Jovic alla Roma: Borja Mayoral sarà il vice Benzema, il serbo nuovo rinforzo per Fonseca? (Di martedì 29 settembre 2020) Jovic alla Roma – Un’idea, ma non un sogno irrealizzabile. La Roma cerca disperatamente un difensore per rinforzare il reparto arretrato e un attaccante per dare un’alternativa a Dzeko davanti, visti anche i tanti impegni stagionali a cui il club giallorosso dovrà far fronte. Ecco allora che tra le ipotesi per l’attacco spunta anche il nome di Luka Jovic, talento serbo del Real Madrid che potrebbe arrivare nel caso in cui la Roma non riuscisse a chiudere per Borja Mayoral, come sembra. La ricostruzione: con il benestare di Zinedine Zidane il Real Madrid ha deciso di cedere Luka Jovic. Uno sviluppo un po’ a sorpresa che riguarda da vicino anche la Roma, ... Leggi su giornal (Di martedì 29 settembre 2020)– Un’idea, ma non un sogno irrealizzabile. Lacerca disperatamente un difensore per rinforzare il reparto arretrato e un attaccante per dare un’alternativa a Dzeko davanti, visti anche i tanti impegni stagionali a cui il club giallorosso dovrà far fronte. Ecco allora che tra le ipotesi per l’attacco spunta anche il nome di Luka, talentodel Real Madrid che potrebbe arrivare nel caso in cui lanon riuscisse a chiudere per, come sembra. La ricostruzione: con il benestare di Zinedine Zidane il Real Madrid ha deciso di cedere Luka. Uno sviluppo un po’ a sorpresa che riguarda da vicino anche la, ...

