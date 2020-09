Joey King star di Uglies, nuovo film Netflix diretto da McG (Di martedì 29 settembre 2020) L'attrice Joey King sarà protagonista e produttrice di Uglies, un nuovo film Netflix, che verrà diretto dal regista McG. Joey King sarà la protagonista di Uglies, un nuovo film Netflix che verrà diretto da McG. Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Scott Westerfeld e racconterà una storia ambientata in un mondo distopico. La giovane attrice sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva e Joey King, secondo le fonti di Deadline è una grande fan dei romanzi e ha chiesto a Netflix, con cui ha collaborato in occasione di The Kissing ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020) L'attricesarà protagonista e produttrice di, un, che verràdal regista McG.sarà la protagonista di, unche verràda McG. Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Scott Westerfeld e racconterà una storia ambientata in un mondo distopico. La giovane attrice sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva e, secondo le fonti di Deadline è una grande fan dei romanzi e ha chiesto a, con cui ha collaborato in occasione di The Kissing ...

aIdxnna : jakjdjejs bastaaaa dile si a la abolicion de joey king actuando d adolescente - epprei : sana all si joey king ksksjsjs - TiaaJubss : Joey King, sempre penso - FAIRYGWOO : e joey king pure ma no ragazzi - michinthesk : Mi state dicendo che in euphoria2 ci sarà Bella Thorne Noah Centineo Joey King Brandon Flynn NON.POSSO.FARCELA -

Ultime Notizie dalla rete : Joey King Uglies: Joey King protagonista del film Netflix diretto da McG ScreenWEEK - Cinema e Serie TV Joey King star di Uglies, nuovo film Netflix diretto da McG

L'attrice Joey King sarà protagonista e produttrice di Uglies, un nuovo film Netflix, che verrà diretto dal regista McG. Joey King sarà la protagonista di Uglies, un nuovo film Netflix che verrà diret ...

I film da vedere a ottobre

Dall’indie-cult ‘Palm Springs’ al legal drama da (probabili) Oscar ‘Il processo ai Chicago 7’, dalla reunion Sofia Coppola-Bill Murray all’esplosivo esordio di Pietro Castellitto: il meglio in sala e ...

L'attrice Joey King sarà protagonista e produttrice di Uglies, un nuovo film Netflix, che verrà diretto dal regista McG. Joey King sarà la protagonista di Uglies, un nuovo film Netflix che verrà diret ...Dall’indie-cult ‘Palm Springs’ al legal drama da (probabili) Oscar ‘Il processo ai Chicago 7’, dalla reunion Sofia Coppola-Bill Murray all’esplosivo esordio di Pietro Castellitto: il meglio in sala e ...