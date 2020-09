Joaquin Phoenix e Rooney Mara genitori | è nato River | in omaggio al fratello scomparso dell’attore

Leggi su iodonna

(Di martedì 29 settembre 2020)presenta Joker sfoglia la gallery Una bella notizia, forse, non cancella un grande dolore. Ma sicuramente lo attenua, lo rende più sopportabile., 45 anni, e, 35, sono diventatidel loro primo figlio. E l’hanno chiamato, proprio come ildell’attore statunitense,nel 1993, a soli 23 anni, per un’overdose. ...