Italiano: «Abbiamo bisogno di tempo per trovare l’amalgama giusta» (Di martedì 29 settembre 2020) Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club alla vigilia del match contro l’Udinese Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato alla vigilia del match contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni dei canali ufficiali del club: SCONFITTA CONTRO IL SASSUOLO – «Chiaramente nonostante l’aver lottato e l’aver tenuto in piedi la partita per 60-70 minuti è normale che un po’ di amarezza ci sia però va dato merito al nostro avversario, un avversario che in questo momento penso sia l’avversari più tosto per noi perché da molto tempo gioca insieme e hanno tutto ciò che ci manca: il grande affiatamento, tanti anni di lavoro, è normale che possiamo avere delle ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Vincenzo, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club alla vigilia del match contro l’Udinese Vincenzo, allenatore dello Spezia, ha parlato alla vigilia del match contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni dei canali ufficiali del club: SCONFITTA CONTRO IL SASSUOLO – «Chiaramente nonostante l’aver lottato e l’aver tenuto in piedi la partita per 60-70 minuti è normale che un po’ di amarezza ci sia però va dato merito al nostro avversario, un avversario che in questo momento penso sia l’avversari più tosto per noi perché da moltogioca insieme e hanno tutto ciò che ci manca: il grande affiatamento, tanti anni di lavoro, è normale che possiamo avere delle ...

fattoquotidiano : DAVID SASSOLI “Abbiamo bisogno della stabilità dei nostri Stati membri per far partire i piani di ripresa. Per ques… - FBiasin : 'Con 10 milioni di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1'. 'Ma non coniuga i verbi, parla all'i… - trash_italiano : Ma abbiamo davvero bisogno degli interventi di Pupo? #GFVIP - xxlitaexx : RT @SaraRRSnow: Basta, abbiamo apprezzato fin troppo il nuovo tipo, torniamo a venerare il Broccolo perché lo consociamo e quello si offend… - SaraRRSnow : Basta, abbiamo apprezzato fin troppo il nuovo tipo, torniamo a venerare il Broccolo perché lo consociamo e quello s… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano Abbiamo Consegnati i guidoni ai circoli velici partecipanti alla Coppa Bartolomeo Boero www.comune.genova.it - le notizie in Comune Giro d’Italia 2020, la Trek-Segafredo di Vincenzo Nibali. Giulio Ciccone è guarito e ci sarà!

A soli quattro giorni dalla tappa inaugurale del 3 ottobre (una cronometro individuale di 15 km da Monreale a Palermo), è stata annunciata ufficialmente la composizione di una delle squadre più attese ...

Caos Procure: Gasparri, ‘Palamara spieghi cene con Pignatone e Lotti’

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Nel profluvio di intercettazioni che abbiamo letto attraverso il trojan sulle attività e le frequentazioni di Palamara, sarà mai possibile che Palamara ci racconti perché ...

A soli quattro giorni dalla tappa inaugurale del 3 ottobre (una cronometro individuale di 15 km da Monreale a Palermo), è stata annunciata ufficialmente la composizione di una delle squadre più attese ...Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Nel profluvio di intercettazioni che abbiamo letto attraverso il trojan sulle attività e le frequentazioni di Palamara, sarà mai possibile che Palamara ci racconti perché ...