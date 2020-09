Italia-Svizzera: Conte, 'destini legati, grazie per aiuti durante emergenza' (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - Italia e Svizzera non condividono solo un ampio confine, ma anche rapporti economici in continua espansione". La "pandemia ci ha insegnato che la cooperazione non ha alternative, se si vuole garantire la sicurezza ai nostri cittadini. La crisi ci ha dimostrato ancor più come i nostri destini siano legati tra loro" e quanto si possa "guadagnare da una proficua collaborazione bilaterale". Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte in una dichiarazione congiunta alla stampa con la presidente della confederazione Elvetica Simonetta Sommaruga. Il premier ha "ringraziato per gli aiuti ricevuti nella fase più acuta della pandemia: aiuti che non dimenticheremo", ha garantito Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) -non condividono solo un ampio confine, ma anche rapporti economici in continua espansione". La "pandemia ci ha insegnato che la cooperazione non ha alternative, se si vuole garantire la sicurezza ai nostri cittadini. La crisi ci ha dimostrato ancor più come i nostrisianotra loro" e quanto si possa "guadagnare da una proficua collaborazione bilaterale". Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppein una dichiarazione congiunta alla stampa con la presidente della confederazione Elvetica Simonetta Sommaruga. Il premier ha "ringraziato per gliricevuti nella fase più acuta della pandemia:che non dimenticheremo", ha garantito

