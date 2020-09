Italia ‘ladra’ di bambini in nome della legge (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – Un bambino scomparso nel nulla da 46 giorni. Il piccolo, con un blitz, è stato portato in una casa famiglia. Nessuno sa quale, né dove. “Sono una mamma italiana, di buona famiglia, ho studiato e lottato per difendere mio figlio e questo è quello che mi ha fatto lo Stato italiano” l’urlo della mamma di Parma, del cui caso la redazione DireDonne si è occupata nell’ambito dell’inchiesta ‘mamme coraggio’. Leggi su dire (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – Un bambino scomparso nel nulla da 46 giorni. Il piccolo, con un blitz, è stato portato in una casa famiglia. Nessuno sa quale, né dove. “Sono una mamma italiana, di buona famiglia, ho studiato e lottato per difendere mio figlio e questo è quello che mi ha fatto lo Stato italiano” l’urlo della mamma di Parma, del cui caso la redazione DireDonne si è occupata nell’ambito dell’inchiesta ‘mamme coraggio’.

