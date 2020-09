Israele supera gli Usa per rapporto morti/abitanti: 'Contagi giornalieri altissimi' (Di martedì 29 settembre 2020) e , la situazione è sempre più allarmante. Il Paese ha infatti superato gli Usa nel rapporto tra morti da coronavirus e numero di abitanti. Allo stesso tempo è al vertice dei Paesi con il più alto ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020) e , la situazione è sempre più allarmante. Il Paese ha infattito gli Usa neltrada coronavirus e numero di. Allo stesso tempo è al vertice dei Paesi con il più alto ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #RegnoUnito supera i 6.000 contagi, 37 i morti. Nuovo record in #Israele #ANSA - _moreali : RT @MediasetTgcom24: Covid-19, Israele supera gli Usa per rapporto morti/abitanti #coronavirus - serenel14278447 : Covid, oltre 1 milione di morti Israele supera Usa, più vittime - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, Israele supera gli Usa per rapporto morti/abitanti: «Contagi giornalieri altissimi» - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Covid, Israele supera gli Usa per rapporto morti/abitanti: «Contagi giornalieri altissimi» -