Iori: "La medicina di genere è una conquista culturale e sanitaria" (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – "Lo scorso 22 settembre, la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ha sottoscritto il decreto, in corso di registrazione, che istituisce presso l'Istituto Superiore di Sanità l'Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere. E' un provvedimento che aspettavamo da molto tempo; un traguardo importante, un passo avanti sul piano sanitario e su quello sociale. L'Oms definisce il 'genere' come il risultato di criteri costruiti su parametri sociali circa il comportamento, le azioni e i ruoli attribuiti ad un sesso e come elemento portante per la promozione della salute. Pertanto, in base a tali indicazioni, si definisce 'medicina di genere' lo studio dell'influenza delle differenze biologiche (definite dal sesso) e delle differenze socio-economiche e culturali (definite in base all'appartenenza di genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona. Si tratta di un percorso iniziato grazie al lavoro dell'ex Ministra e attuale deputata del Pd, Beatrice Lorenzin, che con la legge 3/2018 ha disciplinato l'applicazione e la diffusione della medicina di genere e l'istituzione di un Osservatorio dedicato che dovrà contribuire a dare attuazione a quattro specifici ambiti previsti dal Piano: percorsi clinici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; ricerca e innovazione; formazione e aggiornamento professionale; comunicazione e informazione".Così in un comunicato la senatrice Vanna Iori.

