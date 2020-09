Inversione di marcia al casello: quali sono i rischi? La Cassazione sul tema (Di martedì 29 settembre 2020) Il Codice della Strada è una fonte normativa molto articolata e dettagliata, che pone tutte le necessarie regole in tema di circolazione su strada di mezzi e pedoni. Tuttavia, qualche dubbio può sempre sussistere, come in caso di manovra di Inversione di marcia. Tante volte capita di accorgersi di aver sbagliato strada proprio in prossimità del casello autostradale, e pertanto si viene tentati dal voler tornare indietro con una Inversione ad U. È possibile ciò? O si è costretti a dover fare molti più km per raggiungere la meta desiderata? Chiariamo di seguito questa questione pratica. Se ti interessa saperne di più sul sorpasso a destra, quando è vietato e quando invece si può fare, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 29 settembre 2020) Il Codice della Strada è una fonte normativa molto articolata e dettagliata, che pone tutte le necessarie regole indi circolazione su strada di mezzi e pedoni. Tuttavia, qualche dubbio può sempre sussistere, come in caso di manovra didi. Tante volte capita di accorgersi di aver sbagliato strada proprio in prossimità delautostradale, e pertanto si viene tentati dal voler tornare indietro con unaad U. È possibile ciò? O si è costretti a dover fare molti più km per raggiungere la meta desiderata? Chiariamo di seguito questa questione pratica. Se ti interessa saperne di più sul sorpasso a destra, quando è vietato e quando invece si può fare, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google ...

75_franz6 : @tcarapezza Si tengono la corsia libera per l'inversione di marcia. - RTN_24 : #Linea053 non transita in via Bitonto causa veicoli in sosta vietata. Proseguono su via di Torrenova, rampa via di… - WorbasCello : @LanfrancoBienti Insomma, in soldoni.. trattasi di un’inversione di marcia collettiva!!! ????????? ???????? - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - ValeriaTomei75 : Forse più di un ministro degli esteri, per tentare di far fare marcia indietro alla Svizzera, avremmo bisogno di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Inversione marcia Inversione di marcia in Auto: le sanzioni previste e quando è reato AutoMotoriNews Caos traffico Napoli, la Ztl Dante è attiva. Ma il Comune l’aveva sospesa

Il Comune ha sospeso la Ztl di piazza Dante per agevolare la viabilità in città dopo la chiusura della Galleria Vittoria ...

La verità, per favore, sull’accordo Vaticano-Cina. Scrive Benedict Rogers

L'accordo Vaticano-Cina non dovrebbe essere rinnovato incondizionatamente. Per lo meno il testo dovrebbe essere pubblico. Ecco perché ...

Il Comune ha sospeso la Ztl di piazza Dante per agevolare la viabilità in città dopo la chiusura della Galleria Vittoria ...L'accordo Vaticano-Cina non dovrebbe essere rinnovato incondizionatamente. Per lo meno il testo dovrebbe essere pubblico. Ecco perché ...