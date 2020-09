Intesa Sanpaolo, pubblica relazione non finanziaria al 30 giugno (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha pubblicato la relazione Consolidata Non finanziaria al 30 giugno 2020, la rendicontazione semestrale strutturata e organica che presenta, attraverso un set di indicatori quantitativi, un monitoraggio puntuale di progetti e iniziative in ambito ESG (environmental, social, governance) realizzati dal Gruppo nel primo semestre. Il documento rendiconta, inoltre, i progressi compiuti nell’ambito degli impegni di sostenibilità assunti dal Gruppo a partire dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). L’istituto di credito sottolinea in una nota che pubblica la relazione semestrale “a titolo volontario”, tra i pochi istituti finanziari a farlo a livello internazionale, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) –hato laConsolidata Nonal 302020, la rendicontazione semestrale strutturata e organica che presenta, attraverso un set di indicatori quantitativi, un monitoraggio puntuale di progetti e iniziative in ambito ESG (environmental, social, governance) realizzati dal Gruppo nel primo semestre. Il documento rendiconta, inoltre, i progressi compiuti nell’ambito degli impegni di sostenibilità assunti dal Gruppo a partire dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). L’istituto di credito sottolinea in una nota chelasemestrale “a titolo volontario”, tra i pochi istituti finanziari a farlo a livello internazionale, ...

