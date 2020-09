Inter tra mercato e conti | il budget per il rush finale

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 29 settembre 2020)– L’cerca l’ultimo colpo di coda, in unin cui i nerazzurri si sono mossi molto in entrata ma poco in uscita. Hakimi, Vidal e Kolarov rappresentano i tre colpi principali dell’estateista, ma la società in questa ultima settimana proverà a regalare a Conte anche il centrocampista richiesto, cessioni permettendo. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.