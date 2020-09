Influenza, Ricciardi: “Aumentato le dosi di vaccino, sufficiente a chi necessita” (Di martedì 29 settembre 2020) “Con quasi 20 milioni di dosi possiamo vaccinare una quantita’ importante, soprattutto le persone che lo necessitano senza se e senza ma. Ovvero gli operatori sanitari e i lavoratori di pubblica utilita’ e tutte le categorie fragili, per eta’ o malattia. Questo lo possiamo fare“. Lo ha spiegato a Buongiorno su Sky TG24, Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Salute, rispondendo alla domanda se il vaccino arrivato alle regioni sia o meno sufficiente per vaccinare la popolazione. “Abbiamo aumentato enormemente l’approvvigionamento” ma in questo campo molto competitivo “tutti i Paesi del mondo si sono mossi”. Con quello disponibile, ha aggiunto “non potremo vaccinare tutti gli italiani ma una parte ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) “Con quasi 20 milioni dipossiamo vaccinare una quantita’ importante, soprattutto le persone che lo necessitano senza se e senza ma. Ovvero gli operatori sanitari e i lavoratori di pubblica utilita’ e tutte le categorie fragili, per eta’ o malattia. Questo lo possiamo fare“. Lo ha spiegato a Buongiorno su Sky TG24, Walter, membro dell’esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Salute, rispondendo alla domanda se ilarrivato alle regioni sia o menoper vaccinare la popolazione. “Abbiamo aumentato enormemente l’approvvigionamento” ma in questo campo molto competitivo “tutti i Paesi del mondo si sono mossi”. Con quello disponibile, ha aggiunto “non potremo vaccinare tutti gli italiani ma una parte ...

globalistIT : Come arginare la seconda ondata, secondo Walter Ricciardi: 'Vaccinarsi contro l'influenza e scaricare Immuni' - radiosilvana : @colmarn @nopost3b @MonEleonora @NCopetti @francescatotolo No ricciardi non c’entra nulla. Se leggesse l’articolo c… -