Influenza, come sarà e quando avremo il picco in Italia: le previsioni di Bella, epidemiologo Iss (Di martedì 29 settembre 2020) «Ancora non abbiamo avuto segnalazione di casi sporadici di Influenza. Normalmente la stagione si apre a metà ottobre, ma di solito a settembre ci sono sempre isolamenti sporadici. Quest’anno ancora no». A dirlo all’Adnkronos Salute è Antonino Bella, epidemiologo dell’Istituto superiore di sanità (Iss). L’esperto si aspetta un picco «tra fine gennaio e inizi di febbraio, come è accaduto negli ultimi anni, tranne in due stagioni quando il picco è arrivato subito dopo Natale». Influenza, come sarà E come andrà la stagione 2020-21? «Ci ispiriamo in genere a quanto accade nell’emisfero Sud. Ebbene, l’ultima ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020) «Ancora non abbiamo avuto segnalazione di casi sporadici di. Normalmente la stagione si apre a metà ottobre, ma di solito a settembre ci sono sempre isolamenti sporadici. Quest’anno ancora no». A dirlo all’Adnkronos Salute è Antoninodell’Istituto superiore di sanità (Iss). L’esperto si aspetta un«tra fine gennaio e inizi di febbraio,è accaduto negli ultimi anni, tranne in due stagioniilè arrivato subito dopo Natale».sarà Eandrà la stagione 2020-21? «Ci ispiriamo in genere a quanto accade nell’emisfero Sud. Ebbene, l’ultima ...

