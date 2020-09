Influenza, Campania prima regione a disporre dei vaccini (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ieri al mio Distretto Sanitario, il numero 25 dell’ASL Napoli 1 Centro, mi hanno consegnato tutte le scorte vaccinali necessarie per la campagna antInfluenzale e antipneumococcica da me richieste per le campagne di quest’anno. E la stessa cosa sta avvenendo da parte di tutte le altre Asl della Campania“. Così Silvestro Scotti, segretario generale della Fimmg e medico di medicina generale a Napoli racconta con ottimismo l’organizzazione messa in campo dalla regione Campania per quanto riguarda l’avvio della campagna vaccinale contro l’Influenza stagionale. A quanto spiga Silvestro la Campania è infatti la prima regione d’Italia ad aver ricevuto le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ieri al mio Distretto Sanitario, il numero 25 dell’ASL Napoli 1 Centro, mi hanno consegnato tutte le scorte vaccinali necessarie per la campagna antle e antipneumococcica da me richieste per le campagne di quest’anno. E la stessa cosa sta avvenendo da parte di tutte le altre Asl della“. Così Silvestro Scotti, segretario generale della Fimmg e medico di medicina generale a Napoli racconta con ottimismo l’organizzazione messa in campo dallaper quanto riguarda l’avvio della campagna vaccinale contro l’stagionale. A quanto spiga Silvestro laè infatti lad’Italia ad aver ricevuto le ...

