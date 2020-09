India, 19enne muore dopo stupro: proteste in tutto il Paese (Di martedì 29 settembre 2020) L’India è sotto shock: una ragazza di 19 anni è morta dopo esser stata vittima di stupro. Sono in corso proteste in tutto il Paese Dramma in India. Questa mattina all’alba, in un ospedale di New Dehli, una ragazza di 19 anni è morta a seguito di un’aggressione subita lo scorso 14 settembre ad Hathras. … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 29 settembre 2020) L’è sotto shock: una ragazza di 19 anni è mortaesser stata vittima di. Sono in corsoinilDramma in. Questa mattina all’alba, in un ospedale di New Dehli, una ragazza di 19 anni è morta a seguito di un’aggressione subita lo scorso 14 settembre ad Hathras. … L'articolo proviene da .

Un diciannovenne indiano ha atteso il momento in cui entrambi gli zii erano fuori casa per violentare la cuginetta neonata nella sua culla. Una storia, quella che emerge da Damoh, Madya Pradesh (India ...

