In Campania vaccini anti influenzali disponibili per tutti dal 1° ottobre

(Di martedì 29 settembre 2020) “Incon le vaccinazioninfluenzali si potrà cominciare già dal primo”. Lo riferisce Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) e medico di famiglia a Napoli. “Ieri al mio Distretto Sanitario, il numero 25 dell’Asl Napoli 1 Centro, mi hanno consegnato tutte le scorte vaccinali necessarie per la campagnanfluenzale e-pneumococcica da me richieste per le campagne di quest’anno. E la stessa cosa sta avvenendo da parte di tutte le altre Aziende sanitarie locali della”, spiega Scotti. “Un dato importante – sottolinea Scotti, che è anche presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli – perché in questo momento la ...