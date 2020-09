In attesa del vero vaccino, pensiamo alla mascherina come a un vaccino rudimentale (Di martedì 29 settembre 2020) In attesa di un vaccino sicuro ed efficace, la mascherina potrebbe diventare un ''vaccino'' rudimentale contro il coronavirus perche', schermando l'ingresso del virus in grandi quantita', potrebbe ... Leggi su globalist (Di martedì 29 settembre 2020) Indi unsicuro ed efficace, lapotrebbe diventare un ''''contro il coronavirus perche', schermando l'ingresso del virus in grandi quantita', potrebbe ...

poliziadistato : #squadramobile Parma perquisisce casa di un pusher e trova violino del 1600 di inestimabile valore, rubato in Giapp… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Caso #Tridico. Caos… - TuttoMercatoWeb : TMW - Proposta Valencia per Rugani: la Juve apre all'addio, attesa la risposta del giocatore - cris220784 : RT @ilgiornale: C'è grande attesa tra le fan della soap turca Daydreamer per l'arrivo in Italia del protagonista Can Yaman - josepejarque : RT @OT_ilblog: Con il garbo che sempre contraddistingue Officina Turistica e con l'autorevolezza della nostra punta di diamante @Pezzanto a… -

Ultime Notizie dalla rete : attesa del La febbre, l’attesa del tampone e la tragedia. Matteo muore a 36 anni La Nazione 3bmeteo: "L’autunno spinge sull’acceleratore, nuova ondata di maltempo in arrivo con temporali e burrasche di vento"

BERGAMO – “Dopo una breve tregua, il maltempo tornerà a bussare alla porta dell’Italia” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “una nuova e intensa perturbazione atla ...

Vigili del fuoco precari calabresi in protesta: “l’Italia brucia e si allaga e noi siamo a spasso”

Una delegazione di Vigili del fuoco precari calabresi dell’Unione Sindacale di Base è scesa nuovamente in piazza a Catanzaro, per il diritto al soccorso di ogni singolo cittadino, per la salvaguardia ...

BERGAMO – “Dopo una breve tregua, il maltempo tornerà a bussare alla porta dell’Italia” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “una nuova e intensa perturbazione atla ...Una delegazione di Vigili del fuoco precari calabresi dell’Unione Sindacale di Base è scesa nuovamente in piazza a Catanzaro, per il diritto al soccorso di ogni singolo cittadino, per la salvaguardia ...