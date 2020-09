In arrivo nuove app che "spiano" gli utenti attraverso i movimenti dello smartphone (Di martedì 29 settembre 2020) Alcune aziende stanno sviluppando software per studiare il comportamento e i gusti delle persone attraverso i sensori di movimento del loro smartphone Sapranno se siamo fermi, se stiamo correndo, se siamo al cinema e a che ora andiamo al letto la notte basandosi sul movimento del telefono Leggi su it.mashable (Di martedì 29 settembre 2020) Alcune aziende stanno sviluppando software per studiare il comportamento e i gusti delle personei sensori di movimento del loroSapranno se siamo fermi, se stiamo correndo, se siamo al cinema e a che ora andiamo al letto la notte basandosi sul movimento del telefono

DigiTalkPR : In arrivo nuove app che 'spiano' gli utenti attraverso i movimenti dello smartphone Alcune aziende stanno sviluppan… - holecorporation : RT @MashableItalia: In arrivo nuove app che 'spiano' gli utenti attraverso i movimenti dello smartphone - comingsoonit : Eccole, Lady #Diana e Margaret Thatcher, nelle nuove foto ufficiali della stagione 4 di #TheCrown, in arrivo su… - MashableItalia : In arrivo nuove app che 'spiano' gli utenti attraverso i movimenti dello smartphone - CTInorme : Il #DossierCTI su sostenibilità #biometano e #biocarburanti. In arrivo le nuove versioni della UNI/TS 11429 e UNI/T… -