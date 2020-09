Imprese, formazione e innovazione nello stabilimento Gsk di Parma (Di martedì 29 settembre 2020) Parma, 29 set. (Adnkronos/Labitalia) - Essere pronti alle sfide future, anche quelle impreviste, significa innovare non solo nei processi produttivi ma anche nel campo della formazione. Per questo, nel polo produttivo Gsk di Parma stanno partendo due iniziative dal forte contenuto innovativo, riservate rispettivamente ai futuri responsabili di reparto e ai lavoratori impegnati in produzioni sempre più all'avanguardia e complesse. Il primo progetto di formazione si chiama 'Leading the future', è svolto a Parma in collaborazione e continuo collegamento con la Sda Bocconi e prevede tre moduli principali: Leading self, Leading others e Leading change. Nel primo si apprenderanno i modi migliori per guidare se stessi verso traguardi e breve, medio e lungo termine. Nel secondo, come diventare ... Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020), 29 set. (Adnkronos/Labitalia) - Essere pronti alle sfide future, anche quelle impreviste, significa innovare non solo nei processi produttivi ma anche nel campo della. Per questo, nel polo produttivo Gsk distanno partendo due iniziative dal forte contenuto innovativo, riservate rispettivamente ai futuri responsabili di reparto e ai lavoratori impegnati in produzioni sempre più all'avanguardia e complesse. Il primo progetto disi chiama 'Leading the future', è svolto ain collaborazione e continuo collegamento con la Sda Bocconi e prevede tre moduli principali: Leading self, Leading others e Leading change. Nel primo si apprenderanno i modi migliori per guidare se stessi verso traguardi e breve, medio e lungo termine. Nel secondo, come diventare ...

fisco24_info : Imprese, formazione e innovazione nello stabilimento Gsk di Parma : - TV7Benevento : Imprese, formazione e innovazione nello stabilimento Gsk di Parma... - antonio_veraldi : #Digitalizzazione #formazione e #smartworking per Comuni ancora più vicini ai cittadini e alle imprese.… - FedermanagerBo : Webinar #Fondirigenti 'Il #Manager #sostenibile'. L'investimento per la #formazione dei #dirigenti sulla sostenibil… - alberto_ribolla : RT @gbrugnoli70: Oggi sono al Politecnico di Milano per inaugurare la Rold Academy assieme a @larocchitelli @ASpada_ e @fulviogiuliani. Ini… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese formazione Imprese, formazione e innovazione nello stabilimento Gsk di Parma Adnkronos Imprese, formazione e innovazione nello stabilimento Gsk di Parma

Parma, 29 set. (Adnkronos/Labitalia) - Essere pronti alle sfide future, anche quelle impreviste, significa innovare non solo nei processi produttivi ...

Gdpr, la formazione al trattamento dei dati personali è troppo sottovalutata: ecco che c’è da sapere

Un regolamento come il Gdpr, le cui fondamenta risiedono nel principio di Accountability, quale metro e misura di ogni intervento posto a carico del Titolare, non può non presupporre un’adeguata forma ...

Parma, 29 set. (Adnkronos/Labitalia) - Essere pronti alle sfide future, anche quelle impreviste, significa innovare non solo nei processi produttivi ...Un regolamento come il Gdpr, le cui fondamenta risiedono nel principio di Accountability, quale metro e misura di ogni intervento posto a carico del Titolare, non può non presupporre un’adeguata forma ...