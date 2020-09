Impasse M5S | a rischio sconti Tari e equilibrio economico Ama

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma – Gli scontri interni alla maggioranza Cinque Stelle in Campidoglio, che per due volte nel giro di cinque giorni non e’ stata in grado di garantire il numero legale, rischiano di costare l’-finanziario ad Ama. L’Assemblea Capitolina, oltre all’assestamento di bilancio, deve approvare anche il nuovo regolamento, il pianofinanziario di Ama 2020 e le nuove aliquote2020. Ma questi ultimi due atti hanno per legge una dead line, quella di domani. Se entro questo termine l’Aula non li avra’ approvati le relative delibere di Giunta salteranno e per Ama saranno guai. In primo luogo perche’, in caso di nulla di fatto anche nella seduta dell’ultimo giorno di settembre, la municipalizzata dovra’ rinunciare ai ...