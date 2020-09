(Di martedì 29 settembre 2020)– Sostituto procuratore ritorna con la suanella prima serata di Rai 1 di oggi, 292020, in replica. La fiction guidata da Vanessa Scalera continua a raccontarci i casi affrontati dalla protagonista. L’episodio si intitola Come piante fra i sassi e vedràindagare su un nuovo delitto. Ledelladiaccendono di nuovo le luci sul rapporto fra la protagonista e la figlia. Sempre più preoccupata e severa, la donna deciderà di prendere dei seri provvedimenti nei confronti di Valentina. Che cosa avrà mai combinato? Dove siamo rimasti Durante una vacanza in famiglia, ...

zazoomblog : Imma Tataranni seconda puntata – Anticipazioni 29 settembre - #Tataranni #seconda #puntata - lamescolanza : Rai1, stasera secondo appuntamento con 'Imma Tataranni' - alicesknife : Davvero gli attori italiani non sanno recitare? O la rai fa solo serie di serie b? Bene guardetevi il capolavoro ch… - Bellacanzoneit : Quante sono le puntate di Imma Tataranni - Sostituto procuratore? > - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: CS_Su Rai1 le indagini di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” -

Ultime Notizie dalla rete : Imma Tataranni

Imma Tataranni Sostituto Procuratore dove vedere. Scopri dove vedere le puntate in tv, streaming e replica della fiction.Cosa trasmetteranno stasera in tv i più amati canali in chiaro scelti dal pubblico italiano? Scopriamo insieme l'offerta proposta per oggi.