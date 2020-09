Imma Tataranni, le anticipazioni della seconda puntata: trama e cast (Di martedì 29 settembre 2020) Torna l’appuntamento in prima serata con Imma Tataranni, Sostituto procuratore. La serie televisiva, tratta dagli omonimi romanzi, vede come protagonista Vanessa Scalera e viene proposta in prima serata su Rai 1 con la replica della prima stagione, in attesa della seconda. La puntata che va in onda questa sera, martedì 29 settembre 2020, è la seconda e s’intitola “Come piantare i sassi”. Vediamo qual è la trama della puntata. Imma Tataranni, le anticipazioni Secondo le prime anticipazioni, la puntata di questa sera riparte da un’indagine che riguarda il ritrovamento di un ragazzo ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020) Torna l’appuntamento in prima serata con, Sostituto procuratore. La serie televisiva, tratta dagli omonimi romanzi, vede come protagonista Vanessa Scalera e viene proposta in prima serata su Rai 1 con la replicaprima stagione, in attesa. Lache va in onda questa sera, martedì 29 settembre 2020, è lae s’intitola “Come piantare i sassi”. Vediamo qual è la, leSecondo le prime, ladi questa sera riparte da un’indagine che riguarda il ritrovamento di un ragazzo ...

