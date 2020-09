Imma Tataranni 2, presto al via le riprese: parla Massimiliano Gallo (Di martedì 29 settembre 2020) Massimiliano Gallo è Pietro in Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La fiction di Rai Uno ha riscosso un enorme successo nella prima stagione, andata in onda un anno fa. Le puntate hanno registrato una media di ascolti di tutto rispetto: quattro milioni e settecentomila spettatori. Molti hanno paragonato il personaggio di Imma Tataranni a quello … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 29 settembre 2020)è Pietro in– Sostituto procuratore. La fiction di Rai Uno ha riscosso un enorme successo nella prima stagione, andata in onda un anno fa. Le puntate hanno registrato una media di ascolti di tutto rispetto: quattro milioni e settecentomila spettatori. Molti hanno paragonato il personaggio dia quello … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

IBeefsquatch : Ma sono i nuovi episodi di Imma Tataranni?#leredita - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Imma Tataranni Sostituto Procuratore - Come piante tra i sassi (Fiction) #StaseraInTV 29/09/2020 #PrimaSerata #immatatarannis - claudiocarmina3 : Olè. Sera : Tv : Rai 1 - Imma Tataranni Sostituto Procuratore Menù : Spaghetti con sugo fettine al vino bianco e p… - GuidaTVPlus : 29-09-2020 21:25 #Rai1 Imma Tataranni - Sostituto procuratore - S1E2 - Come piante fra i sassi #StaseraInTV - lorenzog31 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 29 SETTEMBRE 2020: UN MARTEDÌ TRA IMMA TATARANNI, ZERO IL FOLLE E UN'ORA SOLA VI VORREI -