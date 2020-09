Il virologo Crisanti: 'Il calcio sbaglia'. Zeppilli della Figc: 'Club molto scrupolosi' (Di martedì 29 settembre 2020) 'Quello che è successo con il Genoa è il frutto della scelta sbagliata della deroga alla quarantena per il calcio, un compromesso che non funziona e che non ha nessuna base al di là delle opportunità ... Leggi su gazzetta (Di martedì 29 settembre 2020) 'Quello che è successo con il Genoa è il fruttosceltataderoga alla quarantena per il, un compromesso che non funziona e che non ha nessuna base al di là delle opportunità ...

RaiSport : ?? #Crisanti: '#Genoa e #Napoli subito in #quarantena' Il #virologo: 'Perché viene derogata per il #calcio una misu… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL VIROLOGO - Crisanti: 'Bisogna fare i tamponi a quelli del Napoli adesso e tra due, tre giorni' - ItaSportPress : Virologo Crisanti: 'Genoa e Napoli subito in quarantena' - - sportli26181512 : Coronavirus, Crisanti: 'Genoa e Napoli subito in quarantena': Le dichiarazioni del virologo in merito al caso dei 1… - filo_78 : Poi abbiamo crisanti che è alla disperata ricerca di un posto nel cts o nel governo: ci pensi @piersileri, che con… -