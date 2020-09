Il viceministro Sileri ipotizza uno stop al Campionato di 7 giorni (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - "Se qualcuno del Napoli dovesse risultare positivo, e nel frattempo forse ha contagiato qualcun altro, capite che si arriva al blocco. Da un punto di vista sanitario, da medico e non da viceministro, dico che la cosa migliore da fare sarebbe fermarsi almeno per 7 giorni. Ci dovremmo comportare come ci comportiamo con i focolai". Lo ha detto a 'Un giorno da pecora' su Radio 1 Rai, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a proposito del Campionato di calcio. "Gli abbracci e l'esultanza in campo dovrebbero essere vietati - ha ammonito - la distanza deve comunque essere mantenuta. Se da un positivo nella squadra sono diventati 14 vuol dire che il virus è circolato, che non sono state mantenute le distanze - ha osservato - se abbiamo un tampone negativo non dobbiamo pensare di essere ... Leggi su agi (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - "Se qualcuno del Napoli dovesse risultare positivo, e nel frattempo forse ha contagiato qualcun altro, capite che si arriva al blocco. Da un punto di vista sanitario, da medico e non da, dico che la cosa migliore da fare sarebbe fermarsi almeno per 7. Ci dovremmo comportare come ci comportiamo con i focolai". Lo ha detto a 'Un giorno da pecora' su Radio 1 Rai, ilalla Salute Pierpaolo, a proposito deldi calcio. "Gli abbracci e l'esultanza in campo dovrebbero essere vietati - ha ammonito - la distanza deve comunque essere mantenuta. Se da un positivo nella squadra sono diventati 14 vuol dire che il virus è circolato, che non sono state mantenute le distanze - ha osservato - se abbiamo un tampone negativo non dobbiamo pensare di essere ...

