Il vaccino antinfluenzale favorisce il Coronavirus? L’intervento di Sara Cunial che disinforma in Parlamento (Di martedì 29 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 29 settembre«Lo dice lo studio: il vaccino antinfluenzale favorisce il Coronavirus – L’accusa di Sara Cunial» titola il video pubblicato dal canale Youtube di Radio Radio, che già in passato aveva ospitato argomentazioni controverse sulla Covid-19 e il nuovo virus noto con il nome di Sars-Cov-2. Un video privo di commenti da parte dell’emittente, riportando fedelmente le parole della deputata già nota per il suo sostegno a svariate teorie di complotto e senza verificarne il contenuto lasciando gli utenti in balia dello stesso. Una pratica già comune ad altre realtà, come a Byoblu. La descrizione del video Youtube che riporta il testo dell’intervento della deputata ... Leggi su open.online (Di martedì 29 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 29 settembre«Lo dice lo studio: ilil– L’accusa di» titola il video pubblicato dal canale Youtube di Radio Radio, che già in passato aveva ospitato argomentazioni controverse sulla Covid-19 e il nuovo virus noto con il nome di Sars-Cov-2. Un video privo di commenti da parte dell’emittente, riportando fedelmente le parole della deputata già nota per il suo sostegno a svariate teorie di complotto e senza verificarne il contenuto lasciando gli utenti in balia dello stesso. Una pratica già comune ad altre realtà, come a Byoblu. La descrizione del video Youtube che riporta il testo dell’intervento della deputata ...

La7tv : #omnibus Il Presidente della fondazione GIMBE @Cartabellotta ribadisce l'importanza del #vaccino antinfluenzale in… - sbonaccini : Vaccino antinfluenzale, in Emilia-Romagna si parte in anticipo: al via lunedì 12 ottobre Anche per semplificare di… - msgelmini : Approvata mozione @forza_italia su vaccino antinfluenzale: chiediamo di prevederlo gratis anche per gli over60 e di… - Cr_patty64 : Quindi leggendo qua e là.... il vaccino antinfluenzale normale è solo per chi ha sopra i 65 anni e per chi ha patol… - maxxxks : RT @sono_farmaci: Il sindaco di Londra che si fa il vaccino antinfluenzale. A Londra sono così avanti con la vaccinazione che può essere f… -