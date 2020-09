Il tonfo del petrolio "gela" le speranze dei listini. Atlantia non salva Piazza Affari (-0,5%) (Di martedì 29 settembre 2020) Gli occhi del mondo sono puntati sul primo confronto tra Trump e Biden ma preoccupano i contagi nel mondo. Pioggia di vendite sulle banche e assicurazioni. Euro risale a 1,17 dollari, spread giù a 138 punti Leggi su ilsole24ore (Di martedì 29 settembre 2020) Gli occhi del mondo sono puntati sul primo confronto tra Trump e Biden ma preoccupano i contagi nel mondo. Pioggia di vendite sulle banche e assicurazioni. Euro risale a 1,17 dollari, spread giù a 138 punti

RodrigoVarasLpe : RT @CEADE3: Il tonfo del petrolio 'gela' le speranze dei listini. Atlantia non salva Piazza Affari (-0,5%) - CEADE3 : Il tonfo del petrolio 'gela' le speranze dei listini. Atlantia non salva Piazza Affari (-0,5%) - vlntnc : Il tonfo del petrolio 'gela' le speranze dei listini. Atlantia non salva Piazza Affari (-0,5%)… - fmarilu11 : RT @Adri19510: CERTO CHE SE VANNO A CHIEDERE SOLO AI PDIOTI !!!!!!! Il tonfo del Capitano (di F. Fantozzi) - giorgio757 : RT @Adri19510: CERTO CHE SE VANNO A CHIEDERE SOLO AI PDIOTI !!!!!!! Il tonfo del Capitano (di F. Fantozzi) -

Ultime Notizie dalla rete : tonfo del Il tonfo del petrolio "gela" le speranze dei listini. Atlantia non salva Piazza Affari (-0,5%) Il Sole 24 ORE Fidanzati uccisi: “Erano felici, mi è salita la rabbia”. Sadico compiacimento di uccidere

Antonio De Marco ha agito da solo per ammazzare Daniele De Santis ed Eleonora Manta: duplice omicidio in dieci minuti. Cuore, polmone, milza e intestino lacerati dalle coltellate. Sulla calzamaglia ...

La giornata dei mercati

Si spegne in fretta la fiammata delle Borse europee che nella seduta del 29 settembre sono tornate a soffrire in attesa del primo, ...

Antonio De Marco ha agito da solo per ammazzare Daniele De Santis ed Eleonora Manta: duplice omicidio in dieci minuti. Cuore, polmone, milza e intestino lacerati dalle coltellate. Sulla calzamaglia ...Si spegne in fretta la fiammata delle Borse europee che nella seduta del 29 settembre sono tornate a soffrire in attesa del primo, ...