Il sindaco parla di sicurezza. E viene derubato in diretta tv (Di martedì 29 settembre 2020) Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullina, è davanti alle telecamere intervistato dalla giornalista di "Primo Canale". A un certo punto, però, qualcosa va storto e il primo cittadino si divincola e si allontana. Ventimiglia, il sindaco parla di sicurezza e viene derubato in diretta #WestLiguria #lamialiguria pic.twitter.com/n9I2y7yMxm — Matteo Macor (@matteomacor) September 29, 2020 La giornalista gli chiede cosa stia succedendo e lui: "Mi hanno portato via la giacca". Scullina, infatti, prima dell'intervista aveva poggiato la sua giacca su una panchina lì vicino e...puff. Scomparsa per sempre. E meno male che l'intervista era sulla sicurezza in città e sui controlli anti-Covid... Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) Ildi Ventimiglia, Gaetano Scullina, è davanti alle telecamere intervistato dalla giornalista di "Primo Canale". A un certo punto, però, qualcosa va storto e il primo cittadino si divincola e si allontana. Ventimiglia, ildiin#WestLiguria #lamialiguria pic.twitter.com/n9I2y7yMxm — Matteo Macor (@matteomacor) September 29, 2020 La giornalista gli chiede cosa stia succedendo e lui: "Mi hanno portato via la giacca". Scullina, infatti, prima dell'intervista aveva poggiato la sua giacca su una panchina lì vicino e...puff. Scomparsa per sempre. E meno male che l'intervista era sullain città e sui controlli anti-Covid...

Linkiesta : ++ Il sindaco di Ventimiglia parla di sicurezza in Tv mentre gli rubano la giacca con fascia tricolore ++ - repubblica : Il sindaco parla di sicurezza, gli rubano la giacca in diretta tv - HuffPostItalia : Il sindaco di Ventimiglia Scullino parla di sicurezza e viene derubato in diretta tv - jackiewhite73 : RT @matteomacor: Ventimiglia, il sindaco parla di sicurezza e viene derubato in diretta #WestLiguria #lamialiguria - paolo19305101 : RT @RadioSavana: Sindaco di Ventimiglia derubato in diretta mentre parla di sicurezza ?????. #RadioSavana -