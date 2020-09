Il sindaco parla di sicurezza e viene derubato in diretta Tv (VIDEO) (Di martedì 29 settembre 2020) Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, derubato in diretta tv del suo giaccone, contenente la fascia tricolore È stato derubato in diretta TV il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino che ha rilasciato un’intervista all’emittente locale Primocanale davanti alla sede del suo stesso Comune, in piazza della Libertà. L’intervista riguardava l’obbligo di usare la mascherina in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020) Ildi Ventimiglia, Gaetano Scullino,intv del suo giaccone, contenente la fascia tricolore È statoinTV ildi Ventimiglia Gaetano Scullino che ha rilasciato un’intervista all’emittente locale Primocanale davanti alla sede del suo stesso Comune, in piazza della Libertà. L’intervista riguardava l’obbligo di usare la mascherina in … L'articolo proda www.meteoweek.com.

