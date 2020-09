Il sindaco di Ventimiglia viene derubato in diretta tv mentre parla di sicurezza (Di martedì 29 settembre 2020) : video Curiosa disavventura per il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, durante un’intervista all’emittente locale Primocanale. Un’ospitata costata cara al primo cittadino, che stava parlando di sicurezza davanti alla sede del suo stesso Comune, in piazza della Libertà. mentre rispondeva alle domande della giornalista sul tema dei controlli anti-Covid, infatti, a Scullino è stato rubato il giaccone, che il sindaco aveva lasciato incustodito sulla panchina vicina pochi metri. L’intervista si è fermata per un attimo ma, purtroppo, del ladro e della refurtiva nessuna traccia. Ora Scullino ha sporto denuncia, in attesa di recuperare le immagini delle telecamere installate in piazza. Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020) : video Curiosa disavventura per ildiGaetano Scullino, durante un’intervista all’emittente locale Primocanale. Un’ospitata costata cara al primo cittadino, che stavando didavanti alla sede del suo stesso Comune, in piazza della Libertà.rispondeva alle domande della giornalista sul tema dei controlli anti-Covid, infatti, a Scullino è stato rubato il giaccone, che ilaveva lasciato incustodito sulla panchina vicina pochi metri. L’intervista si è fermata per un attimo ma, purtroppo, del ladro e della refurtiva nessuna traccia. Ora Scullino ha sporto denuncia, in attesa di recuperare le immagini delle telecamere installate in piazza.

trash_italiano : Il sindaco di Ventimiglia derubato in diretta mentre parla di sicurezza ???? - Linkiesta : ++ Il sindaco di Ventimiglia parla di sicurezza in Tv mentre gli rubano la giacca con fascia tricolore ++ - repubblica : Il sindaco parla di sicurezza, gli rubano la giacca in diretta tv - gaetano775 : RT @Davide: Mai più senza il sindaco di Ventimiglia intervistato sul tema della sicurezza cittadina che viene derubato in diretta https://t… - Leahmente : RT @matteomacor: Ventimiglia, il sindaco parla di sicurezza e viene derubato in diretta #WestLiguria #lamialiguria -