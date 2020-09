Il sindaco di Ventimiglia derubato mentre è in diretta tv | VIDEO (Di martedì 29 settembre 2020) Un furto con destrezza, alle spalle delle telecamere. È accaduto nel primo pomeriggio, poco dopo le 12, davanti al palazzo comunale di Ventimiglia. La vittima è il sindaco della città ligure al confine con la Francia, Gaetano Scullino, che si era fermato lì per intervenire durante una trasmissione televisiva in diretta. E in quei momenti, mentre il primo cittadino era intento a rispondere alle domande della giornalista di Primocanale, qualcuno è riuscito a sottrarre la sua giacca dalla panchina sulla quale l’aveva poggiata. E in tasca aveva la fascia tricolore. La storia del sindaco di Ventimiglia derubato in diretta televisiva è riassunta in un VIDEO. LEGGI ANCHE > Le donne che ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 settembre 2020) Un furto con destrezza, alle spalle delle telecamere. È accaduto nel primo pomeriggio, poco dopo le 12, davanti al palazzo comunale di. La vittima è ildella città ligure al confine con la Francia, Gaetano Scullino, che si era fermato lì per intervenire durante una trasmissione televisiva in. E in quei momenti,il primo cittadino era intento a rispondere alle domande della giornalista di Primocanale, qualcuno è riuscito a sottrarre la sua giacca dalla panchina sulla quale l’aveva poggiata. E in tasca aveva la fascia tricolore. La storia deldiintelevisiva è riassunta in un. LEGGI ANCHE > Le donne che ...

