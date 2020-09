Il sindaco Canfora: “Stiamo facendo fronte all’emergenza” (Di martedì 29 settembre 2020) “Abbiamo fatto fronte all’emergenza evacuando le persone e le famiglie, disostruendo e pulendo, da rocce e sassi le zone interessate dagli smottamenti. Abbiamo quasi concluso, le prime opere necessarie e indispensabili per assicurare l’incolumità delle persone e la viabilità”. Così il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, dopo gli smottamenti e gli allagamenti avvenuti in città. “Oggi – aggiunge – faremo i sopralluoghi con il Genio civile, con la Regione Campania per avere un’idea precisa dei danni e di tutto ciò che bisogna fare. Bisogna innanzitutto andare a ripulire tutto quello che, in questo momento, è pieno, tutte le vasche che si sono riempite nella zona di Bracigliano, là dove c’è il vallone Santa Lucia”. Il primo ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 29 settembre 2020) “Abbiamo fattoall’emergenza evacuando le persone e le famiglie, disostruendo e pulendo, da rocce e sassi le zone interessate dagli smottamenti. Abbiamo quasi concluso, le prime opere necessarie e indispensabili per assicurare l’incolumità delle persone e la viabilità”. Così ildi Sarno, Giuseppe, dopo gli smottamenti e gli allagamenti avvenuti in città. “Oggi – aggiunge – faremo i sopralluoghi con il Genio civile, con la Regione Campania per avere un’idea precisa dei danni e di tutto ciò che bisogna fare. Bisogna innanzitutto andare a ripulire tutto quello che, in questo momento, è pieno, tutte le vasche che si sono riempite nella zona di Bracigliano, là dove c’è il vallone Santa Lucia”. Il primo ...

